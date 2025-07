Diao, a lezione di mercato dal Como: "Meno di 75 milioni non presentatevi neanche"

Valutare un giocatore giovane e forte nel delirio di mercato dei petrodollari e delle sterline della Premier: lo stai facendo bene. Assane Diao, uno dei giocatori di maggior talento nella rosa del Como - acquistato a gennaio per 12 milioni dal Betis - è richiestissimo ma i lariani ora si fanno sentire dalle pretendenti e fissano un prezzo spietato, che tiene conto delle cifre mostruose che girano oggi nel calcio senza elemosinare plusvalenzine o conti da bottegaio. Dopo aver rifiutato un'offerta di 45 milioni da parte del Nottingham , il Como avrebbe respinto anche le lusinghe dell' Everton e non sembra intenzionato a cedere l'attaccante per meno di 75 milioni di euro . Merito del super impatto nel calcio italiano del 19enne, autore di 8 gol e un assist in 15 presenze nel girone di ritorno della scorsa Serie A, prima dell'infortunio al piede che lo ha costretto a terminare anzitempo la stagione.

Como, non solo blindato Diao: vuole anche tutto Nico Paz!

Difficilmente Cesc Fabregas rinuncerebbe al talento di Diao e Nico Paz, al netto dell'impronta di gioco che ha trasmesso al suo Como. I lariani se lo tengono stretto e magari pensano anche all'accordo sottoscritto con il Betis, a cui spetta il 20% della futura rivendita del giocatore. Nel frattempo il club del presidente Suwarso lavora per acquisire il 100% del cartellino di Nico Paz, rimuovendo la clausola di ricompra a favore del Real Madrid. Si attende l'ufficialità di Jacobo Ramon, difensore centrale classe 2006 proveniente dalle merengues. Proseguono infine i contatti per Alvaro Morata, il quale - riporta Schira - avrebbe chiesto al Galatasaray di essere liberato, tanto da non essersi allenato con la squadra, perché gradisce un ritorno in Italia. In più con Victor Osimhen avrebbe un concorrente in più in attacco. I turchi vorrebbero un indennizzo di 5 milioni per risolvere in anticipo il prestito dal Milan, valido fino a gennaio 2026.