Ramon, altro tesoro del Como. Fabregas stravede: "È devastante"

Como-Real Madrid, l’asse continua . E se il buongiorno si vede dal mattino, sembra proprio che il Como abbia messo a segno un altro ottimo affare. Un anno fa, si aggiudicò Nico Paz , immediatamente esploso con Cesc Fabregas . Ora sembra essere il turno del difensore Jacobo Ramon , altro giovanissimo prodotto della cantera dei blancos. Vent’anni, alto quasi due metri, è nato a Madrid. Ci ha messo ben poco ad ambientarsi e a convincere Fabregas. Che, evidentemente, ha avuto un peso nel suo arrivo a Como . Schierato al fianco di Kempf contro la Lazio, Ramon ha impressionato per sicurezza in fase difensiva ed efficacia nelle sue incursioni offensive. Castellanos è stato annullato, ha servito una gran sponda nel primo tempo per Vojvoda, fino a sfiorare lui stesso il gol nella ripresa. Stampa e tifosi sono stati unanimi nei commenti: «Promosso».

Ramon: sulle orme di Nico Paz

«È un po’ timido, ma ha tutte le qualità per avere successo», parola di Carletto Ancelotti che, lo scorso anno, lo ha fatto esordire in prima squadra: 6 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Mondiale per Club. È cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, dove è arrivato a soli 8 anni. Ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare a essere un punto fermo del Castiglia, la squadra B, da dove arriva anche Paz. A livello giovanile, è stato capitano della squadra Under 19 del Real Madrid che ha vinto la “tripla corona” (Liga, Coppa, Champions Cup) nella stagione 2022/23. E, in Nazionale, ha vinto l’Europeo Under 19 con la nazionale spagnola nel 2024. La trattativa per portarlo al Como non è stata rapidissima. L’operazione ricalca quella intavolata e chiusa per Nico Paz: Ramon è arrivato al Como a titolo definitivo per 2.5 milioni di euro, ma il Real Madrid si è riservato un diritto di recompra, già fissato a 8 milioni di euro, esercitabile per le prossime tre stagioni. Inoltre, proprio come per Paz, il club spagnolo ha il 50% sull'eventuale futura rivendita del difensore.

Il balzo nelle gerarchie di Fabregas

Fabregas sembra già stravedere per il ragazzo. Al suo arrivo, il tecnico l’ha presentato così: «Jacobo è un giocatore giovane ma di grandissima prospettiva. Viene da uno dei settori giovanili più competitivi del mondo, dove ha potuto affinare le sue qualità e siamo sicuri potrà avere un impatto molto positivo sulla nostra squadra». Parole pronunciate nemmeno un mese fa, ma che fanno il paio con quelle nel post partita contro la Lazio, il primo vero banco di prova del ragazzo, allargando il pensiero: «Ramon ha la mentalità giusta. I ragazzi che sono arrivati sono stati abituati nella loro ancor breve carriera calcistica, ad avere pressione, a giocare sempre per vincere, ad abituarsi ad attaccare con una linea alta di gioco. Proviamo a portare a Como ragazzi così, abituati a questo tipo di gioco e che non si fanno prendere dal nervosismo. In Italia li cerchiamo ma non ci sono, ci stiamo provando con la Primavera. Ramon contro la Lazio è stato devastante, ma ha vent’anni. Non dobbiamo mai dimenticarlo: prima o poi sbaglierà anche lui, è normale». Intanto, Fabregas ha trovato il centrale difensivo che mancava. Sebbene la ricerca sia ancora in corso, al momento Ramon dà tutte le garanzie necessarie. E, sulla carta, ha già sorpassato a destra, nelle scelte del tecnico, il pur valido e apprezzato Goldaniga.