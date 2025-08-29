Diao, mazzata Como! Il comunicato sull'infortunio: quando potrà riaverlo Fabregas

Lo scorso gennaio è stato l'acquisto che ha incantato il Como e la Serie A, poi l'infortunio al piede in aprile, l'operazione e per Assane Diao sembra essere iniziato un vero e proprio calvario. Un momento non facile per il gioiello ex Betis, costretto a restare ai box, sul quale è intervenuto in conferenza stampa anche il tecnico Fabregas: "Assane Diao non sta bene e mi preoccupa perché è legato al grave infortunio dell'anno scorso". E sulle sue condizioni è lo stesso club a rilasciare un comunicato ufficiale.
Il comunicato e i tempi di recupero
Il comunicato del club lariano: "Como 1907 comunica che, a causa dell’infortunio rimediato durante una sessione di allenamento, il calciatore Assane Diao è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro. A seguito della consulenza con il Prof. Neik Van Dijk, specialista della chirurgia del piede, si è deciso di procedere con un trattamento conservativo. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio e si aggirerà intorno alle 5 settimane". Un altro mese abbondante di stop per Diao che poi spera di poter tornare ad incantare: per lui ben 8 gol e un assist in sole 15 apparizioni nella massima serie italiana.