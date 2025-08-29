Diao, mazzata Como! Il comunicato sull'infortunio: quando potrà riaverlo Fabregas

Lo scorso gennaio è stato l'acquisto che ha incantato il Como e la Serie A, poi l'infortunio al piede in aprile, l'operazione e per Assane Diao sembra essere iniziato un vero e proprio calvario. Un momento non facile per il gioiello ex Betis, costretto a restare ai box, sul quale è intervenuto in conferenza stampa anche il tecnico Fabregas: "Assane Diao non sta bene e mi preoccupa perché è legato al grave infortunio dell'anno scorso". E sulle sue condizioni è lo stesso club a rilasciare un comunicato ufficiale.