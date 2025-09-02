Dele Alli-Como, addio dopo una sola presenza con espulsione: risoluzione ufficiale

Si chiude dopo appena una manciata di mesi l'avventura di Dele Alli al Como . Arrivato a gennaio con grandi aspettative e curiosità, il centrocampista inglese lascia ufficialmente il club lariano dopo una sola presenza - quella contro il Milan a San Siro, rimasta impressa più per l’espulsione lampo che per il contributo tecnico . Un intervento duro su Loftus-Cheek , pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, aveva segnato di fatto l’inizio e la fine della sua esperienza in Serie A. La separazione è stata annunciata oggi con una risoluzione consensuale del contratto. Una decisione che sa di epilogo inevitabile, dopo mesi ai margini e senza ulteriori apparizioni ufficiali. Un addio silenzioso, in linea con una parentesi mai davvero cominciata.

Alli-Como, è addio: il comunicato

Con questa nota, il club ha ufficializzato la separazione con il giocatore inglese: “Como 1907 e Dele Alli hanno concordato la risoluzione consensuale del contratto. Dele è desideroso di avere opportunità di gioco regolari e, dato che non faceva parte dei piani immediati del club, entrambe le parti hanno ritenuto che fosse la decisione giusta separarsi prima della chiusura del mercato. Il club ringrazia Dele per il suo tempo a Como e gli augura il meglio per il futuro”.