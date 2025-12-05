Fabregas e il no all’Inter: “Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare”. E risponde a Capello…

Alla vigilia di una delle sfide più affascinanti e impegnative della stagione, Cesc Fabregas si è presentato davanti ai microfoni con lo stesso mix di lucidità, ambizione e realismo che sta cercando di trasmettere al suo Como. Domani a San Siro li attende l’Inter: un esame di maturità contro una delle squadre più solide e rodate d’Europa. Il tecnico spagnolo non ha cercato scorciatoie né nella lettura del divario né nel rivendicare il percorso della sua squadra, rispondendo punto su punto alle domande e mantenendo sempre un filo conduttore chiaro: rispetto massimo per i nerazzurri, ma nessuna rinuncia alla propria identità.
Inter-Como, conferenza Fabregas
"Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Hanno giocato tantissime partite, due finali di Champions League... quindi noi giocheremo la nostra gara, giocheremo le nostre carte e proveremo a vincere. Non vedo un'altra strada, con la consapevolezza però che affronteremo una squadra top, molto forte. Gap ridotto? Poco. Capisco la domanda, ma manteniamo umiltà, piedi per terra. Siamo giovani, dobbiamo imparare ancora tante cose. L'80% della squadra che giocherà domani contro di noi, lo fa da 11 anni, noi no. Però i ragazzi hanno un'attitudine importante, domani per noi è una partita importante, per vedere dove siamo in questo momento" - ha spiegato Fabregas.
Il no all'Inter e la permanenza al Como
Non è mancato un riferimento al suo mancato approdo all’Inter in estate, tema che Fabregas ha chiuso quasi con un velo di emozione: "Non parlerò di questo, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda, per l'emozione. Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como. Andremo a vincere la partita, per fare una grande prestazione e continuare a crescere e niente di più. Io non sono quello: 'È successo questo, ora sono più debole'. No, io faccio il lavoro che faccio. L'Inter ha una grandissima squadra e un grandissimo allenatore, con dirigenti pure. Vado tantissimo a San Siro a vedere l'Inter in Champions, perché loro sono la squadra più forte. Qua non c'è vergogna per questo. Io ammiravo l'Inter di Inzaghi, chiudevano gli occhi e tutti sapevano dove si trovavano. Non c'è vergogna nel dire che li analizziamo, ma noi vogliamo fare la migliore partita del mondo. Vogliamo fare una partitona".
Fabregas risponde a Capello sulla lotta scudetto
Capello ha detto che il Milan è favorito per il titolo perché non ha le coppe e che questa cosa potrebbe aiutare anche il Como. Fabregas ha risposto in modo netto: "Volete che andiamo a vincere lo scudetto? Non faccio finta di niente, mi piace solo preparare le partite. Siamo in un contesto in cui mi piace spendere tanto tempo con i ragazzi, ma ho dovuto mandarli via oggi. Io voglio fare sempre di più, martellare su una cosa o sull'altra, ma siamo dentro un processo. Dobbiamo crescere tanto, tanti ragazzi hanno cominciato a giocare adesso. Abbiamo 14 punti in più dell'anno scorso? Facciamo bene in difesa? Sì, ma non mi lascio andare. Non sono più bravo se vinco e non sono peggio se perdo. Dobbiamo crescere di mentalità. Le pagelle? Io le faccio alla fine. Faccio fatica a risponderti su questa cosa di Capello. L'Europa? Non è il momento di parlare di questo, ma dell'Inter, perché è un esame molto importante. Niente paura, rispetto massimo, ma cerchiamo di far fare loro una partita scomoda. Poi il risultato sarà quel che sarà, però domani la squadra darà tutto".
"Inter la migliore, noi come le zanzare"
A proposito della fase difensiva dell’Inter, l’allenatore del Como ha aggiunto una riflessione nata dall’analisi dei numeri:
"Io penso che l'Inter, nei parametri che analizziamo noi, sia la più forte in tutto. Poi vedo tante parate dei portieri, tra Inter e Milan, e dico 'wow'. La cosa più importante per le grandi squadre è che hanno giocatori di livello top. Quando è così, la cosa peggiore che può succedere è avere una squadra che viene a rompermi le scatole. Quindi noi proviamo ad essere delle zanzare e vediamo dove si arriva". La conferenza si è spostata poi su temi più tecnici e filosofici, dalla crescita del gruppo al famoso “effetto farfalla” applicato al calcio: "Quanto tempo ci vuole per capire il mio calcio? Non c'è mai un tempo. Dipende dal tipo di giocatori, da dove ti trovi. Se arrivi in una società con gente che lavora da 20 anni, con 40mila allenatori e loro sono sempre là... queste sono le persone più pericolose. Se questo ambiente non vuole che tu faccia bene, ti massacrano. Fanno casino, iniziano a parlare e ti mettono cose nella testa. Noi abbiamo creato un contesto sano. Io credo molto nella convinzione dell'allenatore.
Noi qui abbiamo cambiato tanti giocatori, l'adattamento è stato abbastanza veloce, ma non voglio dire che si fa peggio o meglio. Aiutiamo a migliorare sempre. In Serie B ho messo un numero dietro di me, dovevamo andare nel massimo campionato e arrivare primi. Iovine era impressionato ad esempio. Io sono arrivato con la convinzione di vincere il campionato, con numeri forti e un'idea specifica. E all'inizio c'erano dei fischi. Se tu cambi dopo questo... è la morte di un allenatore. Noi stiamo migliorando e crescendo. Però credo che se vai in un posto, credo tu pensi che puoi fare bene. Il contesto è molto importante, così come il potere per cambiare la gente".
Le condizioni di Diao e i giovani
Il tecnico ha raccontato poi la sua emozione per i 5.000 tifosi lariani attesi a San Siro: "Domani guarderò il terzo anello e sentirò orgoglio. Se lo meritano, di godersi partite così e portare qualcosa a loro. I giocatori sentiranno il loro appoggio, aiutano sempre la squadra". Sul fronte delle condizioni fisiche e mentali della squadra, il quadro è positivo: "Come sta la squadra? Bene. I ragazzi non si fanno trovare nervosi in questo tipo di partite. Sono un grande gruppo, i ragazzi di 20-21-22 anni che si mettono insieme e fanno gruppo... mi divertono. Devono farmi vedere cosa possiamo fare con la squadra. Lavorano seriamente. Noi dobbiamo fare quasi la partita perfetta". Poi sui singoli: "Sergi Roberto è malato, Diao torna, Dossena è già in gruppo e fa l'80% di allenamento. Goldaniga fuori". Si è parlato poi della gestione dei giovani e dell’importanza di non “montarsi la testa”: "Noi facciamo tante analisi, anche di comportamento, parliamo con le loro famiglie e con gente che ha lavorato con loro. C'è tanta informazione e proviamo a non portare qui una testa di... Se si sbaglia e succede, si cerca di risolvere velocemente. Serve trovare sempre energia, allenarsi sempre al massimo. Quella fatica mentale di continuare. Io non penso comunque che i ragazzi siano meglio di quello che sono, ma giovani al punto da portarli al top possibilmente".
L'analisi dell'Inter
Fabregas è passato poi all’analisi tattica: "Se sono più preoccupato dei giocatori che hanno o dal 3-5-2? Un po' tutto. La prima cosa è la qualità dei giocatori. Si vede quando giocano loro. Che gli puoi dire a Bastoni e Dimarco? Se giocano insieme da 5 anni, giocano da soli. La cosa importante è chi sono i più forti, e loro all'Inter sono tanti, praticamente tutti. Puoi rischiare ad andare a pressare contro una squadra così. Noi dobbiamo sapere domani che ci saranno momenti per fare cose top, ma gli altri saranno bravi. E dovremo gestire l'emozione. Non è un problema, dobbiamo abituarci a giocare contro questo tipo di squadre. Questo è un livello top, se vogliamo esserlo noi dobbiamo farlo. L'ho preparata in modo diverso rispetto all'anno scorso, l'anno scorso mancava un po' di talento. Penso che l'anno scorso alcune volte abbiamo cambiato un po' per dare stabilità al gruppo, quest'anno abbiamo fatto bene in estate. Domani è una grandissima opportunità per essere noi, giocare con tutta la nostra forza".
"Era tutto fatto con Sucic"
Alla domanda su quali giocatori dell’Inter sarebbero più funzionali al suo gioco, Fabregas è stato sincero: "Non mi piace tanto dire nomi. Sono un grande fan di Lautaro, Dimarco, Sucic lo sento mio. Era già tutto fatto con lui, l'anno scorso abbiamo provato a portare Luis Henrique, significa che abbiamo buoni occhi. Io sono un grande fan di questo giocatore, per la sua personalità calcistica. Come Calhanoglu e Dimarco. Se li pressi, si sentono la migliore squadra del mondo". Sul caso Diao e la risposta della Federazione del Senegal ("Ce lo avete mandato già infortunato"), l’allenatore ha chiarito: "Lui è molto giovane, tante pressioni gli fanno girare la testa. Ho capito che ci sono altri interessi, che non c'entrano con la nostra società e dobbiamo gestirlo al momento giusto. Ha sofferto un po', dopo le mie parole qua. Ho parlato un po' di questo, non lo voglio mettere in difficoltà ma sa bene la mia opinione. Vediamo che succede. La cosa più importante è che ritorna con noi e può essere un'arma importante. Non c'entra l'Arabia...".
Riguardo alla designazione arbitrale di Di Bello, dopo Como-Cremonese e l'espulsione di Jesus Rodriguez e dello stesso Fabregas, non ha polemizzato: "L’arbitro? Sinceramente non ne parlo e non guardo mai chi c’è. Alcune volte inizia la partita e non so nemmeno chi sia". In chiusura, un passaggio dedicato a Morata: "Speriamo tutti che possa sbloccarsi. Se non gioca, lui sarà il primo ad essere molto contento se prenderemo una vittoria da San Siro. È importante per noi, deve fare il salto, sono convinto di quello che vedo da lui però".
