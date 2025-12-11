Morata infortunato, lungo stop per l'ex Juve: il comunicato del Como e i tempi di recupero

Continua la stagione no di Alvaro Morata . L'attaccante spagnolo dal suo arrivo al Como ha collezionato 13 presenze in Serie A ma non è ancora riuscito a trovare il gol . Per lui soltanto un assist e tante prestazioni non al livello. Come se non bastasse, ora l'ex Juventus sarà costretto a un lungo stop: contro l'Inter, infatti, il classe 1992 è stato costretto a uscire dal terreno di gioco per un problema muscolare , che lo terrà in infermeria a lungo. Gli esami strumentali hanno infatti confermato le prime impressioni: c'è lesione.

Infortunio Morata, il comunicato del Como

Ecco il comunicato del club: "Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta".

I tempi di recupero e il sostituto

Nel comunicato non sono stati specificati i tempi di recupero, ma per un infortunio di questo tipo serve almeno un mese e mezzo prima di poter tornare in campo. Il 2025 di Morata è quindi terminato in anticipo e sarà difficile rivederlo sul terreno di gioco prima di fine gennaio. Nel frattempo Fabregas sarà quindi costretto a puntare su Douvikas, che in stagione ha già segnato 3 gol in 14 presenze in Serie A. In attesa del ritorno dello spagnolo, sarà quindi il greco la punta titolare del Como.