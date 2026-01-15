Tuttosport.com
Fabregas, Como ko e stoccata: "Cosa devo dirgli oggi? 1-3, a voi piace tanto"

Il tecnico spagnolo è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta contro i rossoneri per 3-1
2 min
Como

Como

Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna del Como contro il Milan per 3-1. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: “Non voglio commentare l’episodio del rigore, siete sicuramente più bravi di me a farlo. Abbiamo perso e dobbiamo migliorare già dalla prossima partita, provando a vincere. Il Milan individualmente è forte, noi abbiamo difetti come tutte le squadre. Faccio i complimenti al Milan, hanno fatto la loro partita e hanno vinto quindi hanno ragione loro“.

Le parole di Fabregas

Oggi è stato difficile dire qualcosa ai ragazzi. A volte devi dire bravo ai singoli e quindi faccio i complimenti a Maignan e Rabiot. La mia squadra mi è piaciuta molto, avevamo studiato il Milan, sapevamo che poteva farci male in alcune situazioni e lo ha fatto. Ma le sconfitte fanno crescere e noi abbiamo grandi margini di crescita“. Piccolo siparietto finale con lo studio di Dazn: ieri Fabregas aveva detto in conferenza "in panchina è Serie D contro Champions", oggi nel post partita gli è stato chiesto "almeno da Serie A oggi". La risposta del tecnico spagnolo non si è fatta attendere: "No no, 1-3 Milan. Risultatismo, a voi piace tanto".

