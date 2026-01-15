Como-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Milan in campo a Como per il recupero della 16ª giornata di Serie A. Reduci da 2 pareggi consecutivi, i rossoneri di Allegri mirano ai 3 punti necessari a rilanciare la corsa scudetto, considerati il pareggio del Napoli con il Parma e la vittoria dell'Inter con il Lecce. Per i lariani di Fabregas invece, che all'ultima uscita hanno raccolto 1 punto nella sfida con il Bologna, la chance di portarsi a -2 da Roma e Juventus. Il calendario vede poi Milan e Como affrontare rispettivamente Lecce (il 18 a San Siro) e Lazio (il 19 all'Olimpico). Buona diretta!
17:50
La direzione arbitrale
Questa la designazione arbitrale dell'incontro:
Arbitro - Guida (Torre Annunziata); Assistenti - Lo Cicero e Yoshikawa; IV uomo - Pairetto; Var - Doveri; Ass. Var - Di Paolo.
17:45
Le probabili formazioni di Como-Milan
Queste le panchine e i possibili schieramenti di Fabregas e Allegri: fischio d'inizio ore 20.45.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Caqueret, Roberto, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Posch, Le Borgne, Cerri. Indisponibili: Addai, Diao, Goldaniga, Morata. Squalificati: Mancini. Diffidati: Paz.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaeker, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug. Indisponibili: Gimenez, Pavlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fofana.