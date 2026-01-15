Como-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

Milan in campo a Como per il recupero della 16ª giornata di Serie A. Reduci da 2 pareggi consecutivi, i rossoneri di Allegri mirano ai 3 punti necessari a rilanciare la corsa scudetto, considerati il pareggio del Napoli con il Parma e la vittoria dell'Inter con il Lecce. Per i lariani di Fabregas invece, che all'ultima uscita hanno raccolto 1 punto nella sfida con il Bologna, la chance di portarsi a -2 da Roma e Juventus. Il calendario vede poi Milan e Como affrontare rispettivamente Lecce (il 18 a San Siro) e Lazio (il 19 all'Olimpico). Buona diretta!