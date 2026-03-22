"La nostra Champions": Como, Fabregas allo scoperto "Sappiamo dove vogliamo arrivare"

Le parole di Diao, Nico Paz e Baturina

"Sono molto felice, ero tranquillo e sapevo che il gol sarebbe arrivato. L’esultanza (bacio a terra, in ginocchio)? Ho ringraziato Dio dopo questo momento difficile e poi anche la mia famiglia, mio fratello e la mia compagna. Cosa ci siamo detti con Fabregas? Era contento per me, sa quello che mi è accaduto" - ha detto Diao a Dazn. Poi Nico Paz: "Per me è molto importante e speciale fare gol in questo stadio. I tifosi con noi sono perfetti. Sono felice anche per il gol di Diao. Quanto ci è mancato? Tanto. La Champions dipende da noi? Pensiamo come prima, dobbiamo fare bene in tutte le partite. Quanto ci divertiamo giocando insieme? Tanto, abbiamo giocato come una grande squadra, siamo giocatori di qualità e siamo una buonissima squadra". Anche Baturina ha parlato a Dazn: "Come sto vivendo questo periodo? Sono molto felice che sto facendo così bene, ma la cosa più importante è che la squadra sta competendo contro i migliori club d’Italia. Se Fabregas mi lascia libertà di movimento? Ci piace molto ruotare e al mister piace molto, l’importante è che in fase difensiva teniamo la nostra posizione. Se questa estate mi avevano già parlato d’Europa e della Champions? No, non ne abbiamo parlato tanto, anche adesso continuiamo a non parlarne e ragioniamo gara dopo gara".