"La nostra Champions": Como, Fabregas allo scoperto "Sappiamo dove vogliamo arrivare"

Il Como illumina il Sinigaglia con un pokerissimo contro il Pisa. Una prestazione dominante della squadra di Fabregas, che vince la quinta partita di fila, allunga sulla Juve e si tiene stretto il quarto posto Champions. Una gara dominata dall'inizio alla fine, con Diao che ritorna protagonista e ritrova anche il gol. Ma sono tutti i ragazzi di Cesc a mettere in mostra un vero e proprio show, che li conferma come seconda forza del campionato nel girone di ritorno. Il tecnico spagnolo nel post partita ha parlato del match.
Como-Pisa, le dichiarazioni di Fabregas
"Penso che oggi è la vittoria più importante. Abbiamo perso una persona molto importante per la società. La nostra Champions è quella del valore, del lavorare con una visione del futuro in una società seria. Oggi era importante ricordare Hartono e mandare un abbraccio alla famiglia. Oggi la vittoria è più importante anche per questo" - ha detto Fabregas a Dazn. Poi ha analizzato il match: "Contro queste squadre l’opportunità va trovata quando si aprono gli spazi. Penso che siamo stati intelligenti, un’altra esperienza per crescere. Ora abbiamo anche spazio per riposare, anche se quasi 12 giocatori andranno in Nazionale e per noi è un orgoglio. Come sta Rodriguez? Ha preso due colpi e non riusciva a continuare, ha sofferto un po’. Peccato perché era una partita adatta a lui per caratteristiche. Cosa succede in città? Si respira un’aria bella, la gente è soddisfatta e si sta godendo il percorso. Sei o sette anni fa eravamo una squadra più provinciale, adesso stiamo crescendo e stanno arrivando giocatori per cui è difficile non innamorarsi di loro. Stiamo creando un contesto serio, con una visione. Vogliamo diventare una società con un’idea molto chiara, sappiamo dove vogliamo arrivare e come farlo".
Le parole di Diao, Nico Paz e Baturina
"Sono molto felice, ero tranquillo e sapevo che il gol sarebbe arrivato. L’esultanza (bacio a terra, in ginocchio)? Ho ringraziato Dio dopo questo momento difficile e poi anche la mia famiglia, mio fratello e la mia compagna. Cosa ci siamo detti con Fabregas? Era contento per me, sa quello che mi è accaduto" - ha detto Diao a Dazn. Poi Nico Paz: "Per me è molto importante e speciale fare gol in questo stadio. I tifosi con noi sono perfetti. Sono felice anche per il gol di Diao. Quanto ci è mancato? Tanto. La Champions dipende da noi? Pensiamo come prima, dobbiamo fare bene in tutte le partite. Quanto ci divertiamo giocando insieme? Tanto, abbiamo giocato come una grande squadra, siamo giocatori di qualità e siamo una buonissima squadra". Anche Baturina ha parlato a Dazn: "Come sto vivendo questo periodo? Sono molto felice che sto facendo così bene, ma la cosa più importante è che la squadra sta competendo contro i migliori club d’Italia. Se Fabregas mi lascia libertà di movimento? Ci piace molto ruotare e al mister piace molto, l’importante è che in fase difensiva teniamo la nostra posizione. Se questa estate mi avevano già parlato d’Europa e della Champions? No, non ne abbiamo parlato tanto, anche adesso continuiamo a non parlarne e ragioniamo gara dopo gara".
Hiljemark e i problemi del Pisa
"Era una gara molto difficile, poi abbiamo regalato i primi due gol. Il Como è una delle squadre più forti d’Italia, giocano fortissimo con la palla" - ha spiegato Hiljemark. Poi sulla lotta salvezza: "Mancano otto partite e cinque saranno contro le squadre vicino a noi in classifica. Dobbiamo giocare per l’orgoglio, per i nostri tifosi. Oggi era difficile trovare punti fuori casa. Se sono soddisfatto dei ragazzi per come hanno interpretato la partita? I primi 5-10 minuti li abbiamo fatti molto bene, poi noi abbiamo regalato il primo e il secondo gol. Abbiamo provato a cambiare qualcosa nella ripresa, diventando più offensivi. Qualcosa ha funzionato, qualcosa no. Se devi cercare due o tre gol in quaranta minuti, diventa impossibile.
Il Como illumina il Sinigaglia con un pokerissimo contro il Pisa. Una prestazione dominante della squadra di Fabregas, che vince la quinta partita di fila, allunga sulla Juve e si tiene stretto il quarto posto Champions. Una gara dominata dall'inizio alla fine, con Diao che ritorna protagonista e ritrova anche il gol. Ma sono tutti i ragazzi di Cesc a mettere in mostra un vero e proprio show, che li conferma come seconda forza del campionato nel girone di ritorno. Il tecnico spagnolo nel post partita ha parlato del match.
Como-Pisa, le dichiarazioni di Fabregas
"Penso che oggi è la vittoria più importante. Abbiamo perso una persona molto importante per la società. La nostra Champions è quella del valore, del lavorare con una visione del futuro in una società seria. Oggi era importante ricordare Hartono e mandare un abbraccio alla famiglia. Oggi la vittoria è più importante anche per questo" - ha detto Fabregas a Dazn. Poi ha analizzato il match: "Contro queste squadre l’opportunità va trovata quando si aprono gli spazi. Penso che siamo stati intelligenti, un’altra esperienza per crescere. Ora abbiamo anche spazio per riposare, anche se quasi 12 giocatori andranno in Nazionale e per noi è un orgoglio. Come sta Rodriguez? Ha preso due colpi e non riusciva a continuare, ha sofferto un po’. Peccato perché era una partita adatta a lui per caratteristiche. Cosa succede in città? Si respira un’aria bella, la gente è soddisfatta e si sta godendo il percorso. Sei o sette anni fa eravamo una squadra più provinciale, adesso stiamo crescendo e stanno arrivando giocatori per cui è difficile non innamorarsi di loro. Stiamo creando un contesto serio, con una visione. Vogliamo diventare una società con un’idea molto chiara, sappiamo dove vogliamo arrivare e come farlo".