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Sassuolo-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La squadra di Fabregas vuole riscattare la pirotecnica sconfitta rimediata in casa contro l'Inter. Davanti il solido Sassuolo di Grosso
3 min
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"La mia squadra sa benissimo quello che ha fatto contro l'Inter, una grande partita. La sconfitta è arrivata per piccoli dettagli, su cui dobbiamo ancora lavorare. Ma le sensazioni sono state molto positive e io so che siamo sulla strada giusta". Il ko di domenica, che è costato anche la perdita del quarto posto in classifica, non ha lasciato segni pesanti in Cesc Fabregas e nella sua squadra. "E' stata una partita molto dispendiosa, ma in questi giorni i ragazzi hanno lavorato bene, stanno bene. Se penso già alla possibile 'rivincita' di martedì prossimo in Coppa Italia? No, penso al Sassuolo, perché  sarà una partita molto difficile". Fabregas apprezza molto la squadra di Fabio Grosso, "la seguivo già l'anno scorso quando giocava in B, è una di quelle squadre che si guarda sempre volentieri, il loro gioco è divertente, non annoiano mai. Sarà una bella battaglia, soprattutto a centrocampo, dove ci sono giocatori veramente molto forti". A cominciare dal suo amico Matic, "per me un fratello, un giocatore che conosco benissimo e che per me ha fatto tanto, è di un'altra categoria, intelligente come nessuno. E poi Konè, giocatore che migliora ogni settimana, sta facendo una grandissima stagione. E Thorstvedt, Lipani, tutti ottimi giocatori". Sassuolo e Como sono entrambe reduci da due sconfitte - rispettivamente contro Genoa ed Inter -, motivo per cui arrivano alla gara con l'obiettivo primario di portare a casa i tre punti.

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Sassuolo-Como: diretta tv e streaming

La gara tra i neroverdi ed i lariani sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Match valevole per l'anticipo della 33esima giornata di Serie A.

Sassuolo-Como: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Konè, Matic, Thorsvedt; Volpato, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso. A disposizione: Turati, Satalino, Zacchi, Felipe, Romagna, Lipani, Wranckx, Iannoni, Bakola, Fadera, Moro, Nzola. Indisponibili: Candè, Boloca, Pieragnolo, Garcia. Squalificati: Berardi, Doig. Diffidati: Fadera, Muric.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos. Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Baturina, Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Vojvoda, De Paoli, Van der Brempt. Indisponibili: Addai. Squalificati: nessuno. Diffidati: Addai, Da Cunha.

ARBITRO: Fourneau. ASSISTENTI: Barone-Monaco. IV UOMO: Galipò. VAR: Di Paolo. AVAR: Giua.

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