Cremonese, Alvini: "L'1-0 regalo nostro, sciupato diverse occasioni"

MILANO - A San Siro l'Inter di Simone Inzaghi supera 3-1 la Cremonese. Il tecnico dei grigiorossi, Massimiliano Alvini, è intervenuto in conferenza stampa nel dopo-gara. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto tutto noi oggi, nel senso che abbiamo commesso un errore tecnico regalando la palla in un momento in cui eravamo pericolosi. Purtroppo può succedere, però secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che ha un obiettivo diverso dal nostro. Oggi la gara non è stata in bilico perché non abbiamo saputo concretizzare le occasioni create. Abbiamo fatto comunque un'onesta gara contro una squadra forte e che rispettiamo. SI è creato tanto ma abbiamo regalato all'Inter due situazioni che hanno permetto loro di segnare. Sarà un campionato lungo, abbiamo affrontato quattro squadre forte. Noi abbiamo un obiettivo, sicuramente parteciperemo al nostro campionato". Alvini rimarca gli errori tecnici commessi dalla sua squadra: "Sul primo gol abbiamo fatto noi un regalo, non è stato un contropiede. Sul secondo avevamo palla noi ma abbiamo sbagliato un passaggio filtrante, un passante dentro e l'Inter ha saputo farci male sulla transizione. Il terzo è un capolavoro di Lautaro Martinez. La mia squadra ha comunque mostrato la sua mentalità e l'atteggiamento di chi vuole sempre giocarsela. Da queste quattro partite giocate contro 4 big usciamo a testa alta. L'atteggiamento che non mi è piaciuto è stato quello tenuto per 20 minuti contro il Torino. Nei miei calciatori ho piena fiducia".