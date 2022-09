Cremonese, 8-1 al Fanfulla. Carnesecchi torna in campo

CREMONA - Amichevole di allenamento nella settimana della sosta, contro il Fanfulla, per la Cremonese che si è imposta 8-1. Si registra, nello schieramento proposto da Alvini in partenza, la presenza del portiere Carnesecchi, tornato in prestito dall'Atalanta nell'ultima sessione di mercato, ma fermato inizialmente da un problema alla spalla: il portiere è stato poi sostituito da Sarr nel corso della ripresa. La gara vede subito la Cremonese prendere in mano il comando delle operazioni: il punteggio si sblocca al 27' con Quagliata, poi arrivano le due reti di Buonaiuto, la seconda su un calcio di rigore guadagnato da Tsadjout. Il primo tempo si chiude sul 3-0: poker in avvio di ripresa, firmato Pikel e quinta rete di Okereke al 19', poco prima dell'unica rete del Fanfulla, realizzata da Lusha, al 25'. Poi le ultime tre reti grigiorosse: la sesta la realizza Valeri su punizione, mentre al 37' Okereke firma la doppietta personale. Al 42' sipario con il gol di Ciofani, su assist di Okereke.