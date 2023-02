Napoli-Cremonese, Ballardini ci riprova. Che polemica sul calendario!

Bene in Coppa e male in campionato. Non conosce mezze misure la Cremonese di Ballardini. I grigiorossi dopo la sconfitta interna contro il Lecce, ora dovranno affrontare la capolista Napoli al Maradona, remake della sfida di Coppa Italia vinta dai lombardi. Un match difficile e che la formazione lombarda dovrà cercare di approcciare nella maniera giusta per provare a strappare almeno un punto alla squadra di Spalletti. Basterebbe anche solo per il morale e per iniziare a mettere un mattone per provare la risalita della classifica. Ballardini ha presentato la sfida alla vigilia in conferenza stampa.