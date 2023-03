Cremonese-Fiorentina, Ballardini su assenze e dubbio Dessers-Tsadjout

Una partita da non fallire: la Cremonese ospiterà tra le mura amiche la Fiorentina , un match per provare a migliorare una situazione di classifica non facile, e complicata ulteriormente dalla vittoria dello Spezia contro l' Inter . Nonostante un avversario difficile e in un gran momento di forma, il tecnico Davide Ballardini non si dà per vinto e carica la squadra

Cremonese-Fiorentina, le parole di Ballardini

Queste le parole dell'allenatore grigiorosso alla vigilia del match con i viola: "Con la Fiorentina sarà una bella partita: si vede che ha intrapreso la strada giusta, gioca bene ed è ambiziosa. Lo Spezia ha battuto l'Inter? Siamo concentrati sul nostro: dobbiamo pensare solo a quel che dobbiamo fare da qui in avanti. In difesa Chiriches e Aiwu non ci saranno, ma siamo in 25, gli altri sono in forma. Nelle ultime due trasferte siamo stati troppo timidi, con poca personalità. Nei primi tempi abbiamo messo poco in difficoltà gli avversari, nella ripresa abbiam tirato fuori profondità, intensità, movimento, diventando padroni del campo. Dobbiamo approcciare in questo modo fin dall'inizio, altrimenti perdiamo tempo e non ne abbiamo. Dessers o Tsadjout? È una fortuna avere la possibilità di scegliere. Ma anche chi entra fa bene ed è un valore in più che ci siamo costruiti. È importante che tutti siano coinvolti e si facciano trovare pronti".