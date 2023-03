Diretta Spezia-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Per l'Inter di Simone Inzaghi la partita di oggi vale molto più di tre punti. Quello a La Spezia è un esame in chiave Champions League, per preparare al meglio il delicato ritorno di martedì in Portogallo a casa del Benfica. La vittoria consentirebbe ai nerazzurri anche di blindare il secondo posto, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti per la corsa all’Europa. Il tecnico ha fiducia: "Mi aspetto una gara difficile, dovremo fare le cose in modo essenziale. Mi conforta la reazione mostrata contro il Lecce". In casa lo Spezia non vince dal 17 settembre contro la Sampdoria e non segna dal 4 gennaio contro l’Atalanta. Semplici però confida nella sua squadra: "Servirà un gruppo che ha carattere, che ha voglia e che ha desiderio anche di fare la gara. Bisognerà avere quella personalità e intraprendenza necessaria per raggiungere grandi traguardi".