Sampdoria-Cremonese, conferenza Ballardini: Dessers e i dubbi

La Cremonese è reduce dalla partita persa contro la Fiorentina in Coppa Italia e ora si appresta ad affrontare un match importantissimo per la Serie A . La squadra di Ballardini giocherà al Marassi di Genova contro la Sampdoria , all'andata vinse la formazione di Stankovic per 1 a 0. Alla vigilia ha parlato proprio l'allenatore dei grigiorossi in conferenza stampa.

Sampdoria-Cremonese, le parole di Ballardini

Davide Ballardini ha analizzato la prossima sfida contro la Sampdoria: "Domani è una partita importante e quindi serve che la facciamo al meglio nonostante le tante difficoltà che ci sono, non ci siamo mai presi delle scuse, siamo contenti quando si fa bene e riconosciamo quando le cose vanno male, senza alibi. Tra il mercoledì notte e il sabato alle 16.30 c’è poco tempo. È tutto concentrato e pensiamo soltanto a noi, ai giocatori che stanno bene, a recuperare chi ha speso molto. Sono questi i pensieri su cui siamo concentrati. Loro hanno un’identità chiara e una rosa di giocatori competitiva perché dove vanno fanno sempre belle partite e buoni risultati. Hanno diversi giocatori importanti e dovremo limitare soprattutto Augello, perché da lui possono nascere situazioni pericolose".

Sui singoli: "Dovrò valutare come stanno diversi giocatori dopo gli sforzi di Coppa tra cui Meite e Benassi. Dessers-Bonaiuto insieme? A parer mio loro due non bastano per l’attacco, perché ci vuole un sostegno per dar loro la possibilità di giocare palla a terra, ma loro due per sostenere l’attacco hanno bisogno di una presenza ulteriore".