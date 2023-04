Ballardini, conferenza Udinese-Cremonese: Ciofani, Chiriches e motivazioni

Udinese-Cremonese, le parole di Ballardini

Davide Ballardini ha analizzato la prossima sfida: "È un momento pericolosissimo per chi affronta l'Udinese, sono una squadra attrezzata e molto forte. Dopo una prima parte di campionato grandissima hanno avuto un calo. Loro saranno arrabbiati e motivati. Per me è importante fare una bella partita, la prestazione. La continuità per me è questa. Altre squadre hanno qualcosa in più, ma noi possiamo essere competitivi se siamo attenti e determinati, esaltando i nostri pregi".

Sul gruppo e i singoli: "In generale i ragazzi stanno bene. Noi ad oggi abbiamo visto che tutta la rosa è coinvolta, quando entrano in campo vediamo che l'impegno è totale e l'attenzione massima. Difesa a quattro? Abbiamo quattro terzini come Sernicola, Ghiglione, Quagliata e Valeri che hanno gamba e facilità nel raggiungere il fondo, ma hanno anche doveri diversi. Ciofani? Non è convocato per influenza. Assente anche Chiriches. Abbiamo avuto qualche giocatore a mezzo servizio con gli allenamenti: Felix per una ginocchiata, poi Pickel per un paio di giorni, Lochoshvili ha saltato due giorni dopo la partita con l'Empoli per una botta".