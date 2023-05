Ballardini, conferenza Juve-Cremonese: "Allegri un grande". E su Dessers...

La Cremonese vuole continuare a coltivare il sogno salvezza dopo la vittoria contro lo Spezia dello Zini. L'avversaroo, però, è la Juventus e la trasferta dell'Allianz non sarà certo semplice da affrontare con i bianconeri reduci dall'Europa League e vogliosi di riversare sul campo l'arrabbiatura per i torti subiti contro il Siviglia . Proprio alla vigilia dei match ha parlato l'allenatore Davide Ballardini in conferenza.

Juve, tre punti contro la Cremonese per un primato

Juve-Cremonese, conferenza Ballardini

Davide Ballardini ha analizzato la prossima sfida contro la Juventus: "Giochiamo contro una squadra molto motivata e in più ha una rosa di altissima qualità, sarà fondamentale occupare bene il campo, essere aggressivi, avere personalità con la palla. Serviranno qualità, gamba e grinta. La Juventus assomiglia all'Inter, è una squadra che è padrona del campo, con grande personalità e grandissimi giocatori, ma che qualche volta possono non essere così intensi. Sono secondi in classifica e rimandono fortissimi. Allegri? Non lo conosco tanto, ma ho sempre visto in lui un allenatore capace e lo dimostra il suo percorso".

Sul modo di giocare della sua squadra: "Io sono più concentrato sulla prestazione della mia squadra. Da quando siamo arrivati siamo stati bravi, seri e competitivi, quindi abbiamo l'obbligo di essere sempre così. Dovremo essere corti e fare tanta densità in mezzo al campo. La compattezza può essere la chiave giusta per provare a essere in partita". Sui singoli: "Per quanto riguarda Dessers e Tsadjout, ho paura che per il primo la stagione sia compromessa, mentre Tsadjout la settimana prossima potrebbe iniziare ad allenarsi con la squadra. La sensazione generale è che la squadra stia comunque bene e ha smaltito la stanchezza accumulata nelle ultime partite".