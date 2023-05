Juve, tre punti con la Cremonese per un record: quale primato può raggiungere

TORINO - Archiviato l' 1-1 nell'andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia , la Juventus si gioca il pass per l'ultimo atto in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest nel ritorno di giovedì in Spagna al Ramón Sánchez-Pizjuán. Prima, però, c'è la sfida di campionato contro la Cremonese domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium.

I bianconeri, grazie al pareggio di Bologna (1-1) e alle vittorie contro Lecce (2-1) e Atalanta (2-0), si sono messi alle spalle un periodo complicato nel quale erano arrivate tre sconfitte consecutive nei match contro Lazio (2-1), Sassuolo (1-0) e Napoli (1-0). Contro i grigiorossi, tra l'altro, la Vecchia Signora ha una tradizione positiva: in 15 scontri diretti in Serie A tra le due formazioni, la Juventus ha vinto 11 volte e pareggiato 4 e solo contro il Piacenza ha fatto meglio con 13 successi e 3 pari all’attivo nei 16 precedenti. Un dato che lascia ben sperare Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la compagine di Davide Ballardini. La Cremonese sta però vivendo un buon periodo di forma e la vittoria per 2-0 in casa contro lo Spezia nell'ultimo turno ha riacceso le speranze di una salvezza che sembrava più una missione impossibile fino a qualche settimana fa. Considerando solo il girone di ritorno di questo campionato, infatti, la formazione lombarda sarebbe fuori dalla zona retrocessione: i grigiorossi hanno conquistato 16 punti in 15 gare, cinque in più della terzultima nel periodo (Lecce, 11).

