Juve, la nuova missione di Allegri: Pogba titolare

TORINO - Il primo segno tangibile sulla stagione della Juventus, con discreto tempismo dopo una lunga sequenza di disavventure, Paul Pogba l'ha lasciato nel momento più importante. Ovvero all'ultimo respiro della semifinale d'andata contro il Siviglia, quando ha servito a Federico Gatti l'assist del pareggio e ha mantenuto in vita le speranze bianconere di qualificazione per la finale di Europa League. Una zampata che, però, non è arrivata all'improvviso: già da qualche partita l'apporto del francese era cresciuto, pur a fronte di un minutaggio ancora contenuto.

La missione: Pogba titolare nella Juve

Già, ma quando potremo vedere il numero 10 della Juventus titolare? Potenzialmente anche subito: il centrocampista è clinicamente guarito e da un mese di fila si allena a pieno regime con i compagni. Sarebbe pronto per affrontare un'oretta di gara, insomma, anche se poi i successivi tempi di recupero potrebbero risultare più macchinosi rispetto agli altri giocatori (come successo a lungo anche per Federico Chiesa...). Per questo a giocare un ruolo cruciale sarà il calendario: Max Allegri quando potrà concedersi il rischio? Difficilmente con la Cremonese, dato che quattro giorni più tardi sarà ancora tempo di sfidare il Siviglia. Per una sfida da dentro o fuori in cui Pogba servirà eccome, anche soltanto per uno scorcio di gara.