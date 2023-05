Juventus, filone stipendi e club: un accordo è al vaglio. Tutti i dettagli

E dunque le date da segnare sul calendario sono quelle del 13 e del 22 maggio. Sabato 13, domani, potrebbe comunque rivelarsi una tappa tanto interlocutoria quanto al contempo rivelatrice in merito al procedimento uno e trino che coinvolge la Juventus a tema stipendi, rapporti con alcuni procuratori, partnership sospette con alcuni club. Mercoledì 12 aprile, infatti, è stata notificata al club bianconero (così come ad alcuni suoi ex o attuali tesserati coinvolti) la chiusura indagini. Ciò significa, codice di giustizia sportiva alla mano, che entro 30 giorni al massimo (dal dì successivo la notifica) il Procuratore federale Giuseppe Chiné deve deferire i soggetti, oppure archiviare.