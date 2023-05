Reuters: “Juve aperta a ingresso socio minoranza. Exor smentisce”

La Juventus potrebbe andare incontro ad alcune novità importanti dal punto di vista economico. Stando a quanto riportato da Reuters , i rappresentanti della famiglia Agnelli nelle ultime settimane si sarebbero mostrati più aperti ad ascoltare nuove idee per quanto riguarda il loro futuro finanziario. Tra le varie possibilità, ci sarebbe anche quella dell'ingresso di un parner di minoranza. Ogni possibile decisione, in ogni caso, arriverebbe una volta chiarite le situazioni extra campo che sta vivendo il club attualmente . Attraverso Exor gli Agnelli possiedono il 64% della Juventus, con la holding gestita da John Elkann .

Juventus, la smentita di Exor

Un portavoce di Exor, la scorsa settimana, avrebbe smentito queste indiscrezioni: "Il nostro impegno nei confronti della Juventus rimane invariato e non c'è stato nessun incontro. Qualsiasi idea contraria è priva di fondamento, fuorviante e volta solo a creare incertezza". Nonostante varie fonti abbiano affermato la necessità di nuovi investimenti, Elkann ha negato il bisogno di maggiore liquidità. Attualmente il secondo più grande investitore del club bianconero è la società di investimenti britannica Lindsell Train, con una quota del 6,95%. Secondo Reuters, dei nuovi potenziali co-investitori potrebbero includere fondi sovrani mediorientali o asiastici, statunitensi o family office. Questi nuovi ingressi sarebbero d'aiuto per condurre operazioni commerciali e avrebbero esperienza in accordi di sponsorizzazione e branding. Dall'altro lato, sarebbe possibile anche l'idea di una partnership commerciale al posto di un investimento di minoranza.