Bonucci nel club dei 500: la Juve celebra la sua storia in 19 numeri

TORINO - La gara numero 500 con la maglia della Juventus, l'infortunio , che ha permesso a Gatti di subentrargli e di siglare il pari in extremis, la festa negli spogliatoi e gli esami clinici: è stata una serata intensa quella di Leonardo Bonucci , in campo dal 1' nella semifinale d'andata di Europa League, giocata ieri sera all'Allianz Stadium di Torino e pareggiata 1-1. La Juve ha celebrato l'importante traguardo raggiunto dal proprio capitano, tagliato prima di lui soltanto da Del Piero, Buffon, Chiellini, Scirea e Furino , provando a riassumere un legame - iniziato nella stagione 2010-11 e interrotto soltanto nel 2017-18, con il passaggio al Milan - in 19 numeri.

Bonucci-Juve: l'esordio, il numero 19, le vittorie e i gol

"19 – Non solo il suo numero di maglia, ovviamente, ma anche il giorno di agosto 2010 in cui Leo segnò la sua prima rete in bianconero, contro lo Sturm Graz.

2-0 – Il punteggio della sua partita d’esordio, il 29 luglio 2010, match di qualificazione all’Europa League contro lo Shamrock Rovers.

319 - Le sue vittorie con la maglia della Juventus.

12 – Il numero delle sue annate juventine.

35- I gol di Leo in tutte le competizioni.

21&4 – I numeri che lo “legano” alla Lazio, la sua “vittima” preferita: 21 sono le vittorie, 4 i gol.

12 – Le stagioni in cui Leo è andato in gol in bianconero. Tutte, quindi", si legge in una nota diramata dalla Juventus sul proprio sito ufficiale.

