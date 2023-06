Cremonese, Ballardini confermato: i dettagli dell'intesa

Davide Ballardini è stato confermato dalla Cremonese . Subentrato a stagione in corso a Massimiliano Alvini non è riuscito a compiere il miracolo sportivo di trascinare alla salvezza i grigiorossi, ma il buon lavoro svolto gli è valso il rinnovo del contratto.

"Con reciproca soddisfazione" la Cremonese ha annunciato "di aver definito il rinnovo dell’accordo contrattuale che lega l’allenatore al club grigiorosso, prolungandolo fino al 30 giugno 2025".

Cremonese, avanti tutta con Ballardini

Ballardini proverà, dunque, a riportare la Cremonese lì dove l'aveve presa e dove stava riuscendo a farla restare. L'allenatore non aveva lesinato parole d'elogio nei confronti della proprietà e del club per l'organizzazione spiegando a più riprese che a Cremona ci sono tutti i presupposti per fare bene.