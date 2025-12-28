Nicola e il ko Cremonese: "Il Napoli ti porta a 2000 all'ora. Baschirotto è la sintesi"

"Oggi non c'è dispiacere, perché la Cremonese ha fatto la partita che doveva fare. Abbiamo cercato sempre di battagliare, dimostrando e volendo crescere". Queste le parole di Davide Nicola , intervenuto al termine della gara interna contro il Napoli di Antonio Conte valida per la 17ª giornata di campionato e che ha visto i padroni di casa arrendersi con il finale di 2-0 : gara decisa dalla doppietta di Rasmus Hojlund . Un risultato che congela la classifica dei grigio rossi a quota 21 punti con un vantaggio di nove lunghezze dal terzultimo posto.la prossima giornata Jamie Vardy e compagni affronteranno la Fiorentina al Franchi: appuntamento in programma il 4 gennaio. Così Nicola: "Queste squadre ti mettono nelle condizioni di fare tutto a duemila all'ora e con grande qualità - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Sono squadre che ti colpiscono in queste situazioni come quelle dei due gol, per il resto dico bravi ai ragazzi. Sarebbe stato importante andare a riposo con un gol, ci avrebbe permesso di produrre energia che ci sarebbe servita per recuperare".

Nicola: "Baschirotto coraggioso con Hojlund"

"Sotto di due, devi prenderti più rischi e diventa una partita più frutto di transizioni veloci - ha aggiunto - . Nel primo tempo abbiamo avuto due situazioni, diventa difficile ciò che è mancato a noi. Abbiamo cercato di fare un po' tutto quello che serviva per competere con questa squadra, accettiamo che abbia vinto la squadra più forte ma mi è piaciuta la voglia di competere. Ogni partita sarà importante. Noi continuiamo ad allenarci e faremo così anche contro la Fiorentina con la voglia di migliorarci. La prestazione, rispetto a quella contro un'altra grande come l'Inter, è stata notevolmente diversa. In Baschirotto ho visto la sintesi di ciò che vorrei, ha avuto il coraggio di accettare l'uno contro uno con Hojlund e poi i gol presi sono frutto di tante cose".