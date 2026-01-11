Nicola e la Juve di Spalletti: "Senza girarci intorno... Cremonese a rompere"

Allo stadio Zini, la Cremonese aveva misurato la prima Juventus di Spalletti . Domani, a Torino, i grigiorossi apriranno il girone di ritorno contro i bianconeri che sono cresciuti sotto molti aspetti, come sottolinea il tecnico Davide Nicola . "La Juventus - afferma l'allenatore grigiorosso - ha preso ancora più convinzione del metodo di lavoro del suo allenatore, ha diversificato il modo di stare in campo. Resta una squadra forte, non raccontiamoci troppe favole. Ha tanta qualità in ogni reparto e in classifica ha iniziato a riprendere le posizioni che le competono. In casa la Juventus farà del suo meglio per ottenere il risultato , ma come sempre noi vogliamo rompere le scatole a chiunque".

Le parole di Nicola

Alla terza sfida nel giro di una settimana, la Cremonese potrebbe cambiare qualche interprete: "Qualche cambio lo facciamo in ogni gara, perchè è difficile che teniamo sempre la stessa formazione. Dall'altra parte non siamo nemmeno così abbondanti in tutti i reparti e quindi si cambia fin dove possiamo. A centrocampo abbiamo spesso lavorato con delle assenze ma questo mi ha permesso di provare nuove soluzioni che potranno diventare interessanti. Considerazioni che faremo anche in sede di mercato che adesso non c'entrano con la gara. Io mi fido di chi c'è adesso ma qualche avvicendamento ci sarà". La Cremonese farà tesoro del match dell'andata per adottare qualche contromisura particolare: "La prima parte del campionato serve per conoscere bene gli avversari se mai ce ne fosse bisogno. Avendoli incontrati tutti si riesce ad avere una dimensione del campionato e una consapevolezza migliore della difficoltà che ti aspettano, ma dall'altra parte non modifico certi valori. Alcune squadre saranno sempre un gradino sopra, ma sapere che ci sono squadre di qualità ti obbliga a prepararti meglio. Quando noi riusciamo a fare una fase di non possesso più organizzata incontriamo meno problemi ed è quello l'aspetto su cui cerchiamo di migliorare il più possibile. Sono utili le strategie e il coraggio, ma contro certi avversari come la Juventus servono anche gli attributi. La Cremonese non cambierà spartito o modo di giocare, ma cambierà il dettaglio con cui si fanno certe cose".

Nicola: "Cercheremo di essere più precisi..."

La neopromossa lombarda si presenta contro la Juventus dopo aver incassato una sconfitta in pieno recupero contro la Fiorentina e il gol del pareggio contro il Cagliari allo scadere: "Non sono così d'accordo sul fatto che i punti siano stati lasciati per strada, perchè vuol dire che meriteremmo un'altra classifica. Semplicemente ci sono gare in cui gli altri sono riusciti a fare meglio. Ad esempio, contro il Sassuolo eravamo in vantaggio di due gol, ci siamo fatti riprendere e abbiamo vinto nel finale. Contro il Cagliari ci siamo fatti rimontare due gol ma abbiamo mancato la palla gol finale. Le due prestazioni sono state entrambe convincenti e nel computo totale della stagione sono cose che accadono. Contro il Cagliari abbiamo firmato una bella prova, a Torino cercheremo di essere più precisi nella fase di non possesso, perchè quando si alza il livello si deve sbagliare meno".