Juve-Cremonese, la probabile formazione di Spalletti: dai fedelissimi ai dubbi in difesa e in attacco

La prima sveglia felice, quella che si accoglie impazientemente, senza fastidio, come un bambino a Natale, la Juventus l’ha già avuta. Quella che Luciano Spalletti aveva raccontato il giorno della sua presentazione in bianconero: «Un giorno ci si sveglia e si scopre di essere di livello superiore». E un passo in avanti la Juve lo ha decisamente fatto, arrivando a tagliare il primo traguardo intermedio. Quello che certifica che la squadra è diventata gruppo: che le responsabilità sono condivise e il loro peso diventa più leggero se distribuito sulle spalle di ognuno. E le gioie sono collettive, perché ogni conquista, anche individuale, diventa più bella se festeggiata insieme ai compagni con i quali quotidianamente si suda e si lavora. Si riparte da quell’abbraccio di Reggio Emilia che è come l’incipit di un nuovo capitolo, quello che porta ad una nuova sveglia. Quella che segnala un nuovo livello raggiunto: una squadra continua, che macina vittorie in serie ed è in grado di lanciare un messaggio a tutto il campionato. Un continuo viavai tra la dimensione onirica e la realtà, un’alternanza che però poggia su qualcosa di concreto come il terreno di gioco.