Empoli-Milan, Zanetti: "Come si ferma Leao? Magari gli viene l'influenza"

EMPOLI (Firenze) - "Come si ferma Leao? Magari gli viene l'influenza stasera...". Con il sorriso stampato in volto, il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti presenta in conferenza stampa il delicato match del Castellani contro il Milan campione d'Italia in carica: "Leao è un campione, mette in difficoltà chiunque, non solo l'Empoli. Ragionare sull'individualità, quindi, a mio avviso è sbagliato. Così come caricare di troppo peso chi lo deve marcare. Veniamo da una circostanza anomala, perché allenarsi senza tredici giocatori non è cosa da poco, ma chi è rimasto qua si è allenato molto bene, duramente, soprattutto chi aveva più bisogno di recuperare un po' di terreno rispetto agli altri".