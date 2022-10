Fantacalcio Empoli, Zanetti su Destro, Parisi e Vicario

TORINO - L'Empoli pareggia 1-1 in trasferta contro il Torino. Queste le parole del tecnico degli azzurri, Paolo Zanetti, in conferenza stampa nel post-gara: "Nel primo tempo abbiamo sofferto la partita, il Toro ci ha pressati. Noi siamo abituati a giocare un calcio completamente opposto. Spesso se ne esce sconfitti ma noi siamo stati squadra e abbiamo saputo soffrire. Vincere sarebbe stato troppo per quanto visto durante i novanta minuti, ci prendiamo il punto con onestà e che più avanti ci farà comodo". Su Destro: "Mattia è questo, un attaccante che ha fatto più di 90 gol in A, ha fatto due gol al di là del fuorigioco. Lui sta lavorando sodo per mettere minuti. Titolare con il Monza? Si candida come ovvio, lo valuteremo in settimana. Nell'Empoli per raggiungere l'obiettivo devi stare bene fisicamente e lui sta lavorando. Destro al top può essere un leader tecnico e umano". Su Parisi e Vicario: "Parisi è un 2000 con capacità tecniche di alto livello, ha coraggio che gli permette di rischiare la giocata e creare superiorità. Sta migliorando in fase difensiva. Ha un futuro segnato, viaggerà in squadre per altri tipi di obiettivi. Ha una grande forza mentale. Vicario? Un punto di forza per noi, sta crescendo. Ha ancora ampio margine, ha messo appena adesso piede in Nazionale. Un portiere che ti fa stare tranquillo, anche se preferirei che subisse un po' meno".