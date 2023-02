Roma-Empoli, Zanetti: "Sei minuti decisivi. Mercato? Avevo fatto quattro richieste"

Due colpi di testa in 6 minuti. Prima Ibanez, poi Abraham. La Roma ha battuto 2-0 l'Empoli allo stadio Olimpico. A fine gara Paolo Zanetti non ha nascosto la sua amarezza ai microfoni di DAZN. L'allenatore dei toscani non si ha potuto fare a meno di evidenziare quanto l'avvio col freno a mano tirato dei suoi si sia rivelato determinante in negativo: "Nei primi 20 minuti non abbiamo fatto bene e abbiamo pagato a caro prezzo disattenzioni su due calci d'angolo, che hanno compromesso la partita. Eppure sapevamo che la Roma, numeri alla mano, ha una spiccata fisicità e un gran battitore di palle inattive qual è Dybla. Dopo essere andati sotto abbiamo fatto una buona partita, ma non siamo riusciti a sfondare la loro diga difensiva".