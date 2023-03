Monza-Empoli, conferenza Zanetti: il futuro di Parisi e le condizioni di Caputo

Zanetti contro Palladino . Due idee di calcio per Empoli e Monza , capaci di raccogliere risultati importanti attraverso il gioco e, nel caso degli azzurri, anche utilizzando i giovani. Il lavoro paga sempre, o quasi, ma per i due giovani allenatori è stato così. Dall'inizio per Zanetti e in corsa per Palladino, ma non cambia il risultato finale. Ora sono lì a un punto di distanza e nel weekend si affronteranno all'U-Power Stadium. L'Empoli dopo Fiorentina e la sconfitta col Napoli, è pronto a rimettersi subito in corsa. Della partita ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli azzurri.

Monza-Empoli, le parole di Zanetti

Zanetti ha elogiato il grande lavoro del Monza: "Le caratteristiche del Monza sono evidenti, giocano bene con giocatori di ottima qualità. Hanno una rosa profonda e stanno crescendo, sono una squadra temibile. Uniscono un'ottima idea di gioco a ottimi giocatori. Sicuramente può essere una partita equilibrata, poi dobbiamo essere bravi noi a equilibrarla perché forse loro hanno qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Sarà una gara da tripla, può succedere qualunque cosa, noi andiamo alla ricerca di punti perché ogni mattoncino ci avvicina all'obiettivo. La vittoria ci manca da un po' ma non deve diventare un'ossessione. Voglio togliere peso ai miei giocatori, le prestazioni sono figlie di ciò che facciamo". Poi l'allenatore ha parlato anche della sfida tra giovani con Palladino: "La sfida è Monza-Empoli, gli allenatori passano in secondo piano. Lui è più giovane, non solo anagraficamente. Sta facendo molto bene e gli vanno fatti solo i complimenti. Io vengo da un percorso diverso, con giovanili, Serie C, Serie B e sto lottando per rimanere in A. Siamo vicini, ma mi sento un po' più vecchio di lui". Poi sulla condizione della squadra: "Abbiamo recuperato Caputo che per noi è un giocatore importante. Dobbiamo fare una valutazione su Ebuehi, ma partirà solo al 100%, altrimenti ci sarà Stojanovic che scalpita. La squadra sta bene, abbiamo speso molto col Napoli ma è inutile andare a ripeterci. Adesso ricomincia un altro periodo e vogliamo dimostrare di essere cresciuti".

Zanetti su Parisi: "Lo assolvo, deve molto ad Empoli"

Zanetti ha voluto precisare anche la situazione Parisi, viste le parole del procuratore sul suo futuro: "Con tutto il rispetto che ho per i tifosi, assolvo Fabiano. Il ragazzo è responsabile di ciò che dice ed è concentrato e riconoscente verso il club. Deve tanto all'Empoli, ad oggi non c'è nessuna vendita già fatta. E' un giocatore chiacchierato come altri e ci deve essere una gestione, anche mia, corretta. Dobbiamo saperci stare a certe situazioni, essere chiacchierati ci dà maggior peso di aspettativa. Quello che mi interessa è che lui, come gli altri, lavori per la squadra".