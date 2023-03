Satriano, la luce in fondo al tunnel: torna in gol con l'Empoli dopo 6 mesi

Martin Satriano torna al gol. In un pomeriggio nefasto per l'Empoli, che perde 2-1 contro il Monza dopo essere andato in vantaggio, la buona notizia è il ritorno alla rete dell'attaccante uruguaiano in prestito dall'Inter dopo un digiuno lungo ben 6 mesi. Ripagata la fiducia del tecnico, Paolo Zanetti, che nella conferenza pre partita lo aveva difeso a spada tratta.

Satriano e il digiuno di gol Martin Satriano era arrivato dall'Inter pieno di belle speranze. Dopo aver fatto la differenza con la squadra Primavera e aver anche debuttato con i più grandi, è stato ritenuto pronto al salto in Serie A. Di qui la scelta di mandarlo in prestito all'Empoli per proseguire nel processo di maturazione. Alla quinta presenza il gol nel match contro la Salernitana, fondamentale ai fini del risultato col match terminato 2-2: era il 5 settembre. Da lì in poi, però, nessuna rete: l'assist, decisivo, messo a referto nell'1-0 col Sassuolo, poi più nulla. Nonostante questo il tecnico Zanetti ha sempre avuto fiducia in lui, continuando a farlo giocare e a dargli minutaggio. Nella conferenza pre partita col Monza, proprio all'allenatore degli azzurri era stato chiesto di Satriano. Zanetti è stato chiaro: "È un attaccante, ovvio che ricerchi il gol, ma voglio aggiungere che anche quando non segna è molto utile. Al suo fianco c'è un bomber come Caputo a cui può scaricare sulle spalle il peso di sostenere l'attacco. Sono convintissimo sia solo questione di tempo, durante gli allenamenti ho visto grandi progressi: questo vuol dire che il percorso di crescita sta andando avanti".