Empoli-Udinese, conferenza Zanetti: "Deluso per un motivo ma ci salveremo"

Empoli-Udinese 0-1, in conferenza stampa Paolo Zanetti non nasconde l'amarezza per il ko casalingo sancito da un gol di Rodrigo Becao: "Siamo arrabbiati e frustrati perché quando perdi e non hai nulla da rimproverare alla squadra fa male. Mi dispiace per i ragazzi, che hanno dato tutto. Hanno combattuto colpo su colpo contro una squadra molto forte, ma oggi la differenza non si è vista".