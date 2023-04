De Winter, il 'no' a Giroud e la conferma a San Siro: segnale alla Juve

Confermarsi e ripetersi a San Siro non è facile. Chiedere a De Winter . Il difensore dell'Empoli , ma in prestito dalla Juventus , ha disputato un'altra partita importante con gli azzurri. Risultato finale? Zero gol subiti, uno salvato e un punto prezioso per la salvezza portato in Toscana. Dopo la notte memorabile contro l'Inter , dove la squadra di Zanetti si impose per 1 a 0 con la rete di Baldanzi , l'Empoli e De Winter sono riusciti a fermare anche il Milan . Prestazione di supremazia a spiccare prima su Origi , compagno anche in Nazionale, e poi su Giruod , campione del Mondo con la Francia nel 2018. Due che non hanno bisogno di presentazioni e su cui De Winter è riuscito a imporsi insieme alle parate del compagno Perisan.

De Winter, la conferma di San Siro e la Juve

"Salva un gol fatto su Giroud". Si racchiude tutto in una frase, semplice ma quanto mai importante per sottolineare la prestazione di De Winter contro il Milan. Non solo il gol salvato, perchè c'è tanto altro dietro al lavoro in campo fatto dal difensore belga. Lo testimoniano i numeri del centrale classe 2002. Primo per palloni recuperati (8, uno in più di Tomori e Theo Hernandez) e ottima anche la precisione per i tackle vinti. Bravo nel fermare le folate offensive e sbarrare la strada ai campioni d'Italia in carica. Una prestazione di alto livello la sua sottolineata da tutti e sicuramente a osservarne la crescita c'è stata senza dubbio la Juventus. I bianconeri in estate lo riporteranno alla base e la scelta di mandarlo in prestito per giocare si sta rivelando vincente per il futuro e per il presente a Empoli. De Winter manda un altro segnale positivo alla Juve.

Alla prestazione si aggiungono anche gli elogi di Zanetti nel post partita a DAZN: "Arriverà a giocare nei top club. Quando c’è da fare una partita secca non ne ha sbagliata neanche una. Sta maturando. L’anno scorso giocava in Serie C, quest’anno ha giocato tanto e quando l’ha fatto ha giocato molto bene".