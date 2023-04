Zanetti, conferenza Sassuolo-Empoli: le novità su Vicario e Pjaca

Sassuolo-Empoli, le dichiarazioni di Zanetti

L'allenatore ha elogiato il grande lavoro di Dionisi: "La partita è difficile perché il Sassuolo è forte. Nel girone di ritorno sta facendo quello per cui è costruito. Le motivazioni devono fare la differenza dal nostro punto di vista. Questa settimana abbiamo messo un punto sul passato, perché la negatività non ci dà vantaggi. Bisogna proiettarsi nel futuro di queste sette partite che mancano. Dobbiamo avere la forza di superare gli ostacoli". Su Vicario: "Torna a essere titolare, ringrazio però Perisan che ha svolto alla grande il suo lavoro. Recuperiamo anche Akpa Akpro e Fazzini anche se a mezzo servizio. Il gruppo si è amalgamato, ha armonia e siamo tutti quanti uniti". Zanetti ha parlato anche di Bajrami: "Sono contento di ritrovarlo, non gli ho mai negato l'apprezzamento e la stima. Lui ha fatto la sua scelta, non so se sia quella giusta, ma va rispettata. Noi ora abbiamo altri giocatori che devono dimostrare e prendere per mano la squadra". Su Pjaca: "Credo che possa darci una mano, dipende anche da lui e da quello che vedo in settimana".