Dionisi, conferenza Sassuolo-Empoli: novità su Berardi e Consigli

Sassuolo-Empoli, le dichiarazioni di Dionisi

L'allenatore ha spiegato subito come sta Berardi: "Le sue condizioni? Abbastanza buone, mi sento di dire che sarà convocato e a disposizione, si è allenato e oggi si allenerà con la squadra, poi vediamo". Il tecnico ha parlato anche della precedente sconfitta contro la Salernitana: "Loro hanno approcciato bene, noi male. Lo stadio ci ha messo tanto nella partita. Non era semplice, ma sicuramente noi non abbiamo dato il meglio. Ho detto che è stato un giro a vuoto per quanto visto negli ultimi 3 mesi, ora sta a noi confermarlo, altrimenti ricadremo nello stesso errore e sarebbe un peccato perché abbiamo fatto tanta fatica per riaggrapparci a un treno che è quello di metà classifica, e ora sarebbe un peccato non lottare per migliorare questa posizione. Ci sono tante squadre in pochi punti, vuol dire tanto per noi". Sull'Empoli:"Quello dell'Empoli è un sistema di gioco che ti può mettere in difficoltà su palla persa. Sono molto verticali e creano occasioni in tutte le partite, anche in gare dove non sono strepitosi a livello di gioco. Ci metterà in difficoltà, ma dovremo scendere in campo convinti di dover riscattare la sfida precedente". Sul futuro: "Quando ci saranno novità lo saprete. Capisco, se ne continua a parlare, ma non c'è un caso, non ci sono polemiche. Se e quando ci saranno novità sarete sicuramente informati". Dionisi ha poi parlato anche di Consigli: "Ha pesato il fattore ambientale? Per me è ingiusto ma non è che puoi comandare uno stadio, non puoi aspettarti da uno stadio 'nemico' dei cori amici e ci sta. Non credo sia stato condizionato, sicuramente non gli ha fatto piacere ricevere certe critiche e certi commenti, ma come ho già detto non va neanche difeso perché per me non deve nemmeno essere accusato. L'ambiente non era semplice ma non voglio trovare alibi perché potevamo fare meglio nella prestazione, come motivazioni".