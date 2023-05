Zanetti, conferenza Empoli-Juventus: Accardi, fiducia Pjaca e modulo

Ultime tre partite per poter chiudere al meglio la stagione. L'Empoli , dopo la salvezza ottenuta con diverse giornate d'anticipo, sta preparando la sfida contro la Juventus in un Castellani che sarà tutto esaurito. Gli azzurri dovranno fare a meno di Baldanzi convocato, assieme a Guarino e Degli Innocenti , dall' Italia U20 per il Mondiale. Alla vigilia della gara contro i bianconeri ha parlato in conferenza stampa Paolo Zanetti .

Empoli-Juventus, conferenza Zanetti

Paolo Zanetti ha analizzato la prossima sfida contro la Juventus: "Giocheremo contro una squadra impressionante che avrà spinta e motivazioni per venire a fare punti qui. Dobbiamo recuperare la mentalità, perché inconsciamente c'è stata un po' di rilassatezza. Vogliamo dimostrare la nostra maturità". Sul modulo: "Continueremo con il 4-2-3-1 che ci dà più equilibrio. Bandinelli, Haas, Akpa Akpro si candidano per giocare visto anche le assenze. Pjaca? Sta crescendo e gli sto dando fiducia. Ha avuto un'annata travagliata, ma le sue qualità sono fuori discussione".

Sulla salvezza: "Devo dire grazie ai ragazzi che sono stati straordinari e mi hanno seguito sempre. La mia dedica va al club, che ha creduto in me per raggiungere questo obiettivo in una delle stagioni più difficili della storia. Potevamo fare qualcosa di più sicuramente, ma abbiamo dato il massimo per raggiungere l'obiettivo. Al triplice fischio di Genova c'è stato un momento di gioia infinita. L'abbraccio con Accardi è perché mi ha sempre aiutato e insegnato. E' il numero due del club dopo il presidente". In chiusura un messaggio sui ragazzi impegnati al Mondiale U20: "Sarà una competizione di alto livello e non vedo l'ora di osservare Baldanzi, Degli Innocenti e Guarino in campo".