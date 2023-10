Empoli, Andreazzoli e gli elogi a Baldanzi: "Può giocare dove gli piace"

"Più fa e più sono contento". Aurelio Andreazzoli in conferenza si è coccolato uno dei gioelli di casa Empoli, ovvero Tommaso Baldanzi. Dal suo ritorno in panchina, il classe 2003 è stato subito decisivo nella gara vinta contro la Salernitana con un gol preziosissimo. Fino a ora è stato lui l'unico a segnare tra le fila azzurre e con il tecnico gode di una fiducia incondizionata per giocare a suo piacimento: "Ha libertà di movimento per andare dove più gli piace, poi c'è l'equilibrio e in fase di non possesso lui va a occupare una posizione utile alla squadra. Lo conosciamo tutti, gli piace svariare e a me piace molto ".

Empoli-Udinese, le dichiarazioni di Andreazzoli

Il tecnico poi si è soffermato sul modulo: "4-3-1-2 in soffitta? No, in soffitta non c'è niente. Quando Baldanzi fa quello che la sua natura lo porta a fare, cambiamo modulo in corsa. Sono i principi che ti accompagnano e non il sistema. E naturalmente la voglia di essere utile alla squadra nella fase di non possesso". In chiusura poi sulla sfida contro l'Udinese: "Il risultato è figlio di una prestazione ma domani sarei contento anche di giocare male e vincere. L'importante sono i tre punti e la gara. Vogliamo migliorarci poi ci sarà la sosta e avremo modo di tirare il fiato e schiarirci le idee".