Caputo commosso, il gol è per la figlia: “Stavo per dire addio al calcio”

FIRENZE - Ciccio Caputo torna al gol e l' Empoli sbarca l'Artemio Franchi. L'ex Sassuolo non segnava dallo scorso 22 maggio, quando rifilò una doppietta alla Juventus nel netto 4-1 del Castellani. Grande emozione per il classe '87 che dedica la rete contro la Fiorentina alla figlia: "Collegandomi al 22 maggio, ci tenevo a fare una dedica particolare, a mia figlia che farà fra poco 14 anni. Dopo quella partita ha avuto un problema grave, è stata ricoverata 50 giorni. Ora per fortuna sta bene, ma avevo anche pensato di smettere con il calcio, ora lo posso dire. Ci tenevo tantissimo a fare gol, nelle ultime gare me ne sono stati annullati diversi. Da quando c'è il VAR supero le 20 reti annullate. Oggi la squadra ha fatto una grande prestazione contro una formazione davvero forte".

Le parole di Caputo dopo Fiorentina-Empoli

La squadra di Andreazzoli conquista dunque la seconda vittoria in campionato e ritrova il gol - l'unico segnato prima della trasferta di Firenze era stato di Cambiaghi contro la Salernitana -. "Queste vittorie portano fiducia e autostima - continua Caputo -. Anche con l'Udinese siamo stati poco fortunati. Il mister ha preparato alla grande questa partita, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Io non sono uno che trova alibi, non voglio tornare indietro. Non è stato facile lavorare in estate con quello che avevamo subito in famiglia. Ora sto bene e posso mettere a disposizione tutta la mia esperienza. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi alla Fiorentina, una squadra forte, e a sbloccare il punteggio e poi a fare il secondo gol. Abbiamo fatto una grande prestazione".