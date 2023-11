Berisha a sorpresa: "Kvara? No, la parata più difficile è stata un'altra"

"Il voto non conta, l'importante è parare". Etrit Berisha lo ha fatto contro il Napoli perché è stato uno dei protagonisti, oltre all'autore del gol Kovalenko, della vittoria dell' Empoli al Maradona. Ha messo anche i suoi guantoni a protezione della porta l'estemo difensore albanese bravo a respingere alcuni conclusioni insidiose. Un voto altissimo in pagella è quello che ha ricevuto e riceverà il portiere dopo la prestazione, ma a lui poco importa perché a contare è soltanto il risultato e i tre punti importantissimi in ottica salvezza. Al termine della gara ha parlato a Dazn.

Napoli-Empoli, parole Berisha

"Avevamo bisogno di una prestazione così ed era importante contro una grande squadra. - ha detto Berisha - Io cerco sempre di farmi trovare pronto e aiutare per quanto possibile la squadra. Tutti i portieri hanno alti e bassi, ma la fiducia dell'allenatore è importante. Ho passato un periodo difficile, ma è passato e ora voglio soltanto la salvezza con l'Empoli". Etrit Berisha non ha usato giri di parole e anzi ha poi sottolineato il doppio intervento su Kvara e Lindstrom: "Due parate importante, ma quella su Lindstrom lo è stata ancor di più perché non ho visto partire il pallone". In chiusura ha parlato di Andreazzoli: "Conosce la squadra, è propositivo e riesci a darci sempre grande tranquillità. Con tanti giovani forse un po' di timore lo abbiamo, ma lui riesce a farci stare sereni quando parla".