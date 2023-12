Andreazzoli: “Maldini? Ho faticato a toglierlo, ma devo pensare alla salute”

Genoa-Empoli, le dichiarazioni di Andreazzoli

Queste le parole dell'allenatore al termine del match: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno risposto alle mie richieste. Quello di oggi era un ambiente molto caldo e bisognava esserci mentalmente per ribattere. Siamo andati sotto immeritamente, ma siamo stati bravi a reagire e abbiamo tenuto in mano la gara per 25 minuti, facendo il calcio che piace a tutti. Un bel passetto. Gol costruito dai subentrati? Quando dico che sono da lodare mi riferisco a questo. Quando non vieni scelto tra i titolari può essere fastidioso, ma il gruppo ha dimostrato di lavorare per la stessa causa. Non dobbiamo giocare con ansia, ci sono 23 partite, quindi 23 opportunità per raggiungere l'obiettivo. Maldini? Se non fosse stato pronto non l'avrei messo. Ha disputato la gara che volevo, ha tanta qualità e partecipazione. Sapeva già che avrebbe giocato un'ora, anche se ho fatto fatica a toglierlo, ma devo pensare alla salute dei ragazzi. Caputo? Ha fatto un lavoro estremo contro dei giganti".