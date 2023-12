Andreazzoli polemico sul fuorigioco: "Così possono togliermi anche le rughe..."

L' Empoli è uscito sconfitto dalla trasferta contro il Torino che si è imposto con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Zapata . Al termine della sfida ai microfoni si è presentato Aurelio Andreazzoli , che ha voluto commentare la prestazione della sua squadra: "È riduttivo parlare di qualche errore. Può capitare, quando succede in maniera così massiva la cosa mi infastidisce. Poi abbiamo dimostrato che si può fare anche diversamente, ci è già capitato. Non possiamo concedere ad una squadra come il Toro la possibilità di andare in vantaggio, perchè poi diventa difficile". Successivamente, lo sfogo sul Var dopo il gol annullato a Ebuhei : "Fuorigioco? Io ho fatto una scuola per geometri, al computer mi levano 20 anni e le rughe se vogliono. Non metto in dubbio, non mi interessa parlare di questo".

Andreazzoli e la regola dei 6 secondi

Successivamente Andreazzoli ha continuato a sfogarsi: "Vorrei sapere se la regola dei 6 secondi per i portieri esiste ancora o se è scritta e non applicata. L'ho chiesto per tutto il secondo tempo. Le regole sono regole, in senso unico non ci vado e non ci posso andare. Se c'è una regola facciamola rispettare, altrimenti ci prendiamo per il culo. Noi vogliamo parlare di calcio e basta. C'è la regola dei 4 millimetri? Va accettata, però per il resto...". Infine, il tecnico dell'Empoli ha concluso: "È stato un piacere riabbracciare Ricci vedendo dove è arrivato. La gioia di lavorare con i giovani facendoli esprimere al massimo è impagabile. Baldanzi è tornato in campo e sono contento. Fazzini? Forse l'ho messo un po' in difficoltà io chiedendogli di dare quello che la squadra non è riuscita a dare. Lui ha un po' sofferto come hanno sofferto tutti gli altri compagni. Secondo me lui è un talento che potrebbe fare molto bene anche il play".