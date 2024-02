Nicola e le lacrime di Bastoni: "Testimonianza importante"

Sesto risultato utile consecutivo per l' Empoli di Nicola. Dal suo arrivo l'allenatore non ha ancora perso in campionato: tre pareggi e altrettante vittorie, ultima quella del Mapei contro il Sassuolo . Punti pesanti per la corsa alla salvezza contro una diretta rivale con un gol arrivato allo scadere e firmato da Simone Bastoni. Al termine della gara proprio il tecnico ha voluto parlare della rete decisiva del suo giocatore dopo un periodo non proprio positivo.

Sassuolo-Empoli, le parole di Nicola

Davide Nicola ha analizzato ai microfoni di Dazn la prova dei suoi ragazzi: "In questa settimana abbiamo lavorato bene, sono contento perché è una vittoria importante che abbiamo cercato e voluto, come dicono le occasioni create. Sappiamo che è un passo importante ma dovremo farne altri. Si sta creando un entusiasmo particolare, la vittoria è anche merito dei tifosi perché ci hanno spinto molto". Nonostante i tre punti importanti il tecnico vuole tenere i piedi per terra: "I punti che abbiamo non possono bastare. Ogni partita sarà dura ma abbiamo l'arma in più di stare insieme e lavorare con serenità e dedizione". Sulla scossa alla squadra: "Io sto facendo la mia parte ma una persona non può fare tutto da sola. Dobbiamo tenere l'equilibrio senza esaltarci. I ragazzi stanno dimostrando consapevolezza e questo mi rende felice". Poi sui singoli: "Niang è un ragazzo intelligente e ha messo a disposizione della squadra grandi qualità. Lui deve continuare così, sono felice per lui". In chiusura sulle lacrime di Bastoni: "Testimoniano la dedizione che ci sta mettendo, sono contento per lui e per il periodo che ha passato".