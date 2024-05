Nicola e la salvezza dell'Empoli in 270 minuti: "Come diceva Einstein..."

Lazio-Empoli, la conferenza di Nicola

"Siamo al rush finale, è una partita che dura 270 minuti. Credo che come diceva Einstein ci sono due modi per vedere la vita e la partita: il primo è pensare che nessuna cosa è un miracolo, la seconda è che ogni cosa è un miracolo. Noi apparteniamo alla seconda, io voglio questo e lo voglio ogni giorno. Lo dobbiamo tradurre, affrontiamo una squadra qualitativa e forte" - ha spiegato Nicola in conferenza stampa. Sulla partita: "Se partiamo dal presupposto che l'Empoli debba temere qualcosa, non si comincia bene. Per me si deve fare, produrre. Temere vuol dire essere insicuri o non conoscenti di una cosa. Ma noi lo sappiamo, la Lazio è una squadra forte e dovremo essere al massimo per competere contro di loro. Dobbiamo essere convinti che tutto sia possibile, che possiamo farcela. Non ci sono scorciatoie e io non ne voglio. Zurkowski? Sta facendo il massimo come tutti gli altri e questo aspetto è un valore inestimabile. Adesso non conta il concetto di partita come durata ma come devi essere determinante. Credo in questi ragazzi perché li vedo ogni giorno".