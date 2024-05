Tudor: "Punti persi? La mia Lazio è prima in classifica. Zaccagni e Luis Alberto..."

Circa la conquista di un posto in zona Europa e il rendimento delle altre pretendenti, Tudor chiarisce: "Sono concentrato sempre sul presente. Paragonarsi agli altri non serve a nulla, per crescere bisogna confrontarsi con se stessi. Si cresce, si migliora e si diventa più forti, quello è l'obiettivo".

"Lazio come Inter e Atalanta"

Prosegue la conferenza di Tudor, e se gli si fa notare dei punti persi da situazione di vantaggio, il tecnico biancoceleste risponde così: "Da quando sono arrivato abbiamo più punti di tutti, come Inter e Atalanta: la prima ha vinto lo Scudetto, la seconda è in finale di EL. Firmerei per avere questo rendimento per i prossimi 10 anni". Sui singoli: "Mandas sta facendo bene, Provedel è il nostro numero uno, è reduce da un lungo infortunio, per questa gara non è ancora al 100%. Dobbiamo valutare se Gila sarà disponibile già domenica ma in ogni caso sarà presente con l'Inter".

Infine sul capitolo mercato estivo, Tudor stoppa l'argomento sul nascere: "Penso solo a cosa serve fare in queste ultime partite, ci sarà tempo per focalizzarsi anche al mercato. Non abbiamo intrapreso riflessioni su chi è adatto o meno, siamo focalizzati esclusivamente sulle ultime gare da giocare".