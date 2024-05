L'Empoli si salva: festa anche... a Verona. Il gesto di Asllani a fine partita

Una corsa salvezza al cardiopalma, con tre squadre ancora in corsa, e uno spettatore d'eccezione. A restare in A sono state Udinese ed Empoli, con il Frosinone retrocesso in Serie B dopo il ko proprio con i friulani. La squadra di Davide Nicola sembrava ormai condannata, è riuscita a battare la Roma assicurandosi la permanenza in Serie A. Festa grande al Castellani, ma non solo...