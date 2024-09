Fazzini, problemi con l'U21: lascia il ritiro, in dubbio per la Juve

Bruttee notizie in casa Empoli in vista della ripresa della Serie A . Il club toscano, ancora imbattuto dopo tre giornate, affronterà infatti la Juventus al Castellani sabato 14 settembre alle 18. Una sfida a cui però rischia di non poter prendere parte Jacopo Fazzini . Il classe 2003 ha infatti accusato un problema fisico nell'ultimo impegno dell' Italia U21 contro il San Marino, concluso con un facile 7-0.

Empoli, si ferma Fazzini: in dubbio per la Juve

Ad annunciare lo stop dl trequartista dell'Empoli è stata la Figc tramite un comunicato ufficiale: "Causa indisponibilità, il centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini lascia il ritiro della Nazionale Under 21". Fazzini tornerà così ad Empoli dove le sue condizioni verranno valutate per stabilire i tempi di recupero. Al momento resta in dubbio per la ripresa del campionato contro la Juventus.