Infortunio Fazzini, out per la Juve: l'esito degli esami e la nota dell'Empoli

Non buonissime le notizie in casa Empoli. Il club ha diramato da poco l'esito sugli esami svolti da Jacopo Fazzini, dopo l'infortunio occorso durante la gara con l'Italia U21 contro San Marino. Il centrocampista è uscito nei primi minuti di gioco dopo aver accusato un fastidio muscolare alla gamba sinistra. Il giocatore ha lasciato subito il ritiro ed è tornato a Empoli per farsi controllare dallo staff medico del club.