Milan, visto che Vasquez? Tesoro Empoli, cifra irrisoria per il riscatto

Alla faccia di chi l’aveva troppo precipitosamente etichettato come un bidone. Adesso invece Devis Vasquez si è preso la scena, diventando per rendimento il miglior portiere dell’attuale Serie A con ben 4 clean sheet già inanellati nelle prime 6 giornate di campionato. Solo lo juventino Michele Di Gregorio regge il confronto. Con la dirigenza dell’Empoli che già si frega le mani in vista dell’ennesima plusvalenza all’orizzonte la prossima estate. Riscattarlo dal Milan, infatti, costerà al club azzurro appena 900mila euro più il 10% sulla futura vendita. Un affarone alla luce delle prestazioni sfoderate dal classe 1998, che con le sue parate ha finora griffato i pareggi a reti bianche contro Juve e Fiorentina più la vittoria esterna sul campo della Roma. Mica male per un debuttante nella massima serie. In Italia aveva trovato spazio solamente nel finale della scorsa stagione nell’Ascoli poi retrocesso - non per colpe sue - in C all’ultima giornata. Incredibile ma vero. Paolo Maldini e Ricky Massara, invece, ci avevano visto lungo, quando a Capodanno 2023 l’avevano portato in rossonero. Il classico affare low-cost (fu pagato 250mila euro) dal Guaranì di Asuncion per completare la batteria degli estremi difensori. D’altronde l’Italia, la Toscana e il Diavolo erano nel suo destino. Riavvolgiamo il nastro dei ricordi: nel 2017 Vasquez gioca col Cortulua il Torneo di Viareggio, dove si mette in luce come uno dei portieri di maggior talento. Tanto che il Milan prova a prenderlo, senza però riuscire a chiudere l’accordo coi colombiani.