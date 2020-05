Fiorentina, tifoso compie 100 anni e Antognoni lo chiama al telefono

FIRENZE - "Ma sei Antognoni veramente?". Così un tifoso della Fiorentina, nel giorno del suo 100esimo compleanno, ha risposto alla chiamata del club manager viola Giancarlo Antognoni. L'ex bandiera dei gigliati ha chiamato quest'oggi un anziano tifoso che oggi compiva 100 anni. Un regalo speciale per il signor Antonio che quasi incredulo ha chiesto: "Questa telefonata non sarà mica una burla? Io ti ho visto giocare per cinquant'anni. Mi sembra una cosa impossibile questa tua chiamata". Tutto vero, con Antognoni che poi ha invitato personalmente allo stadio il centenario tifoso viola che, prima di ringraziare per il bel gesto il club manager viola, ha commentato: "Quando verrò al Franchi mi presenterò con un megafono e dirò: 'Io ho un appuntamento con il signor Giancarlo Antognoni'".

